Названы главные ошибки россиян при лечении ОРВИ

В холодное время года увеличивается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). При этом многие люди занимаются самолечением, допуская ошибки, из-за которых лечение может не только оказаться неэффективным, но и возрастает риск осложнений. О главных ошибках при лечении ОРВИ «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Фарида Бёден.

Одной из таких ошибок врач назвала попытки побороть вирусную инфекцию с помощью антибиотиков. По ее словам, антибиотики бессильны при лечении вирусной инфекции, и применяются они только при осложненной ОРВИ (гайморит, отит, пневмония, бронхит, фронтит и т.д.). Прием антибиотиков негативно влияет на микрофлору кишечника, тем самым ослабляет иммунную систему, также может часто влиять на функцию печени и почек, поэтому должна соблюдаться осторожность при приеме антибиотиков.

«Часто пациенты без надобности снижают незначительно повышенную температуру, например 37,5 градуса. Повышенную температуру тела до 38,5-39,0 градусов в первые три дня болезни не следует понижать, так как при повышенной температуре тела идет активная работа иммунной системы против вирусов. При этом она отметила, что следует учитывать возраст пациента и сопутствующие заболевания. Пожилым, а также тем, кто плохо переносит повышение температуры тела до 38,5 градуса (озноб, сильные головные боли) все же рекомендуется снижать температуру тела», — рассказала специалист.

Если температура поднялась выше 39 градусов, то ее следует понижать, причем незамедлительно, так как есть шанс образования тромбов, потери сознания, возникновения заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, отек мозга и т.д.

«Еще одна распространенная ошибка при лечении ОРВИ — это применение лекарств, обладающих противокашлевым эффектом. Пациенты неверно назначая себе такие препараты, блокируют отхождение мокроты, которая впоследствии накапливается, вызывая еще более приступообразный кашель», — добавила терапевт.

Также, по ее словам, пациенты нередко начинают ошибочно принимать противовирусные препараты, ожидая от них «чудо-эффекта». Однако, как подчеркнула врач, большинство противовирусных лекарств не обладают доказанной эффективностью.

Другая распространенная ошибка — пренебрежение постельным режимом. Ее не стоит упускать из виду, поскольку ресурсы организма должны быть направлены на борьбу с вирусами, чтобы в дальнейшем избежать риска дальнейших осложнений с присоединением бактериальной инфекции.

«Желание закрыть везде окна и форточки, чтобы избежать сквозняков во время болезни — также неправильное решение, так как вирусная нагрузка в помещении высокая и вероятность длительного течения болезни с осложнениями возрастает», — подчеркнула врач.

По ее словам, лечение неосложненной ОРВИ должно предполагать: постельный режим, диету и обильное питье; снижение температуры тела при надобности; промывание носа солевыми растворами; при выраженной заложенности носа интраназально применять сосудосуживающие препараты не более трех дней; при болях в горле терапия местными средствами; при влажном кашле применение муколитических и отхаркивающих препаратов.

«Даже если речь идет о слабовыраженном ОРВИ, лучшим решением, которое может принять пациент, будет обращение к врачу. Только специалист, оценив ситуацию, сможет подобрать подходящую и эффективную терапию», — резюмировала Бёден.

Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин сталкивался с обострением болезни из-за позднего визита к врачу.