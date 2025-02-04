Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 17,5%

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ на 17,5% за неделю

Заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 17,5%. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По итогам 5 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 17,5% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 761 тыс. случаев», — говорится в сообщении.

Превышение среднего по стране показателя наблюдается в 51 регионе, в 34 регионах выросло на 30% число госпитализированных.

В надзорном органе пояснили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией обусловлена вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций на текущий момент закрыты 72 школы в 28 регионах и 32 детских дошкольных учреждения в 18 регионах, частично закрыты 2647 классов и 1069 групп дошкольников, а также 16 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.

В стране также зарегистрировали 8 тыс. случаев заболевания COVID-19 (на 2,8% меньше, чем неделей ранее), добавили в Роспотребнадзоре.

В конце января в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского административного округа ввели масочный режим из-за вспышки ОРВИ.

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