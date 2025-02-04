Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 17,5%

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ на 17,5% за неделю
close
Shutterstock/FOTODOM

Заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 17,5%. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По итогам 5 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 17,5% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 761 тыс. случаев», — говорится в сообщении.

Превышение среднего по стране показателя наблюдается в 51 регионе, в 34 регионах выросло на 30% число госпитализированных.

В надзорном органе пояснили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией обусловлена вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций на текущий момент закрыты 72 школы в 28 регионах и 32 детских дошкольных учреждения в 18 регионах, частично закрыты 2647 классов и 1069 групп дошкольников, а также 16 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.

В стране также зарегистрировали 8 тыс. случаев заболевания COVID-19 (на 2,8% меньше, чем неделей ранее), добавили в Роспотребнадзоре.

В конце января в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского административного округа ввели масочный режим из-за вспышки ОРВИ.

Ранее врач объяснила, почему зимой дети чаще болеют ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами