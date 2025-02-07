В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Дефицит воображения и памяти, а также неспособность выполнять качественно несколько дел одновременно — главные проблемы зумеров. Об этом в эфире телеканала РБК заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

По словам Аузана, современные молодые люди воспитаны не на книгах, а на видеороликах, поэтому у них отсутствует творческая фантазия. Он также отметил, что память зумеров «вынесена» на внешние приборы, из-за чего они не способны самостоятельно оперировать большими объемами информации.

Кроме того, экономист призвал научить молодежь параллельно делать несколько дел и делать их качественно.

Аузан предупредил, что именно зумеры примут на себя «основной удар искусственного интеллекта». В связи с этим он считает, что у них нужно развивать интуицию, эмпатию и воображение.

Зумерами называют представителей поколения Z. К ним относятся люди, родившиеся с середины 1990-х до начала 2010-х.

До этого карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что представители поколения зумеров в плане работы являются более «энергосберегающими» и не хотят лишний раз напрягаться, в отличие от миллениалов. Однако, по словам эксперта, в большей мере на то, сумеет ли человек построить успешную карьеру, влияет не дата его рождения, а среда, в которой он вырос.

Ранее психолог рассказала о причинах формирования повышенной тревожности у зумеров.