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В Удмуртии дошкольникам показали спектакль про Колобка, который хочет в армию

Спектакль о пытающемся попасть в армию Колобке показали в детсаде в Удмуртии
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А.Медведев

Воспитанникам детского сада «Колосок» в Удмуртской Республике показали кукольный спектакль про Колобка, который хочет служить в армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, представление состоялось 6 февраля в дошкольном учреждении в селе Ершовка. Спектакль получил название «Колобок идет в армию».

«Колобок рассказал всем встречающимся ему зверям, что он очень спешит, потому что хочет в армии служить. Однако, закатившись в детский сад, он узнает от ребят, что они тоже хотят быть солдатами», — говорится в материале со ссылкой на краткое описание представления.

Из публикации следует, что под конец спектакля воспитанники детского сада спели песню про военнослужащих. После этого главный герой вернулся к дедушке с бабушкой, от которых ушел в начале истории, и сообщил им о желании пойти в армию по достижении соответствующего возраста.

Как рассказали сотрудники «Колоска», сейчас в дошкольном учреждении проходит месяц военно-патриотического воспитания. В связи с этим работники решили показать детям спектакль, в котором тема военной службы раскрывалась бы в интересном и доступном для малышей ключе.

Ранее в Псковской области десятиклассникам предложили пойти служить по контракту.

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