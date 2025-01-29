Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятиклассникам одной из российских школ предложили пойти служить по контракту

Струги: замкомандира части предложил псковским десятиклассникам пойти служить
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Заместитель командира части в Псковской области Сергей Тищенко в ходе встречи с десятиклассниками предложил пойти служить в армию по контракту. Об этом пишет газета «Струги» на своей странице «ВКонтакте».

Как пишут авторы публикации, Тищенко встретился с учащимися Струго-Красненской школы на «Уроке мужества». В ходе мероприятия он призвал «встать в ряды Вооруженных сил и стать профессионалами своего дела».

Также военный ВС РФ, который с начала СВО принимает участие в боевых действиях, рассказал десятиклассникам об обстановке на Луганском и Донецком направлениях.

До этого в Белгородской области мужчина подписал договор с министерством обороны России, чтобы отправиться в зону СВО и погасить огромный долг по алиментам перед своим сыном.

Приставы много раз беседовали с должником по поводу его обязанности перечислять средства на содержание сына, но это не производило должного эффекта. За несколько лет сумма задолженности перевалила за 400 тысяч рублей.

Ранее на Урале бывший бьюти-мастер подписала контракт на СВО, чтобы спасти сына с инвалидностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами