Десятиклассникам одной из российских школ предложили пойти служить по контракту

Заместитель командира части в Псковской области Сергей Тищенко в ходе встречи с десятиклассниками предложил пойти служить в армию по контракту. Об этом пишет газета «Струги» на своей странице «ВКонтакте».

Как пишут авторы публикации, Тищенко встретился с учащимися Струго-Красненской школы на «Уроке мужества». В ходе мероприятия он призвал «встать в ряды Вооруженных сил и стать профессионалами своего дела».

Также военный ВС РФ, который с начала СВО принимает участие в боевых действиях, рассказал десятиклассникам об обстановке на Луганском и Донецком направлениях.

До этого в Белгородской области мужчина подписал договор с министерством обороны России, чтобы отправиться в зону СВО и погасить огромный долг по алиментам перед своим сыном.

Приставы много раз беседовали с должником по поводу его обязанности перечислять средства на содержание сына, но это не производило должного эффекта. За несколько лет сумма задолженности перевалила за 400 тысяч рублей.

Ранее на Урале бывший бьюти-мастер подписала контракт на СВО, чтобы спасти сына с инвалидностью.