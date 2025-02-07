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Россиянам дали совет, как «перезагрузить» свой понедельник

Врач Крашкина: понедельник превратить в возможность для нового старта
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CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Понедельник может стать возможностью для нового старта, вместо «тяжелого дня». Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Она подчеркнула, что все зависит от восприятия и настроя.

«Даже понедельник может стать временем вдохновения и прогресса. Установите намерение быть открытым к новым возможностям и взаимодействиям. Это поможет создать позитивную атмосферу на работе и дома. Выбирайте позитив: помните, что ваше настроение зависит от ваших мыслей», — сказала специалист.

Она посоветовала воспринимать понедельник как возможность начать что-то новое, например, изменить привычки или реализовать интересные идеи.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина до этого перечислила признаки эмоционального выгорания.

Ими являются: стабильное нежелание идти на работу; длительное подавленное настроение, раздражительность, тревога — постоянные проблемы с регуляцией эмоций; равнодушие к своим обязанностям; чувство собственной неэффективности, даже при наличии успехов на работе; нестабильность результатов работы.

Ранее врач назвала главный источник стресса в современной жизни.

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