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Врач назвала главный источник стресса в современной жизни

Врач Крашкина: сообщения в мессенджерах вызывают хронический стресс
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Нескончаемые сообщения в мессенджерах и необходимость быстро на них реагировать вызывают ощущение хронического стресса. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Постоянное пребывание в мессенджерах создает множество рисков для психического здоровья. <...> Это состояние тревоги и напряженности мешает человеку расслабиться, потому что он чувствует себя обязанным быть доступным», — пояснила Крашкина.

Она добавила, что постоянное нахождение в сети размывает границы между работой и личной жизнью, что может привести к эмоциональному выгоранию.

Согласно результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и СберЗдоровье, в более чем трети (37%) компаний сотрудники сами обращаются к руководству с просьбой о психологической помощи. 32% руководителей регулярно общаются со своими подчиненными, чтобы понять их эмоциональное состояние. 23% организаций используют приватные беседы с работниками для выявления потенциальных проблем.

16% компаний предоставляют своим работникам доступ к каким-либо программам психологической поддержки. Самый распространенный вариант — включение услуг психолога в ДМС (6%).

Ранее стало известно, что почти все россияне хотя бы иногда отвлекаются на личные дела в рабочее время.

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