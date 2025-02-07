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МУС обвинил США в нанесении ущерба беспристрастной судебной работе

МУС раскритиковал США за указ о санкциях против его должностных лиц
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Shutterstock

Международный уголовный суд осудил издание Соединенными Штатами указа о санкциях в отношении должностных лиц МУС. Заявление суда опубликовано на его сайте.

В МУС также обвинили США в нанесении ущерба беспристрастной судебной работе.

«Мы призываем 125 наших государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться ради справедливости и основных прав человека», — заявил суд.

Кроме того, МУС подчеркнул, что выражает твердую поддержку своим сотрудникам, а еще — обязуется и дальше обеспечивать правосудие во всех ситуациях, которые ему предстоит рассмотреть.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел финансовые санкции и визовые ограничения против должностных лиц МУС за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона. В Белом доме подчеркнули, что Америка и израильское государство «являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны».

Ранее в МУС испугались, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.

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