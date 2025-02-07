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Сотрудники Wildberries пожаловались на раздевания при досмотрах

Прокуратура рассмотрит жалобы работников складов Wildberries на досмотры до трусов
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Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Прокуратура рассмотрит жалобы сотрудников складов маркетплейса Wildberries на раздевания до нижнего белья при досмотрах. Об этом пишут «Ведомости».

Как заявил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин, по жалобам была организована проверка. При этом представители Wildberries заявили о готовности оказать необходимое содействие правоохранительным органам.

Позднее в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что «Wildberries не выдвигает требования к занятым на своих объектах в отношении ношения нижнего белья» и назвали ношение закрытых элементов одежды, включающих белье, личным делом работников.

До этого уроженец Чечни получил срок за кражу из ПВЗ Wildberries товаров на 2,1 млн рублей.

Ранее в Wildberries улучшили условия выплат ПВЗ за обработку курьерских заказов.

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