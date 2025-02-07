Сотрудники Wildberries пожаловались на раздевания при досмотрах

Прокуратура рассмотрит жалобы сотрудников складов маркетплейса Wildberries на раздевания до нижнего белья при досмотрах. Об этом пишут «Ведомости».

Как заявил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин, по жалобам была организована проверка. При этом представители Wildberries заявили о готовности оказать необходимое содействие правоохранительным органам.

Позднее в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что «Wildberries не выдвигает требования к занятым на своих объектах в отношении ношения нижнего белья» и назвали ношение закрытых элементов одежды, включающих белье, личным делом работников.

До этого уроженец Чечни получил срок за кражу из ПВЗ Wildberries товаров на 2,1 млн рублей.

Ранее в Wildberries улучшили условия выплат ПВЗ за обработку курьерских заказов.