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Сотрудник ПВЗ за месяц работы украл у Wildberries 200 товаров на 2,1 млн рублей

Уроженец Чечни получил срок за кражу из ПВЗ Wildberries на 2,1 млн рублей
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Адам Мизаев/VK

Чеченец обокрал московский ПВЗ Wildberries на более чем 2,1 млн рублей и получил два года колонии, пишет MSK1.RU.

За месяц работы, с 17 августа по 10 сентября, 22-летний Адам Мизаев украл 200 товаров, среди которых умные колонки с Алисой, фены Dyson, сумки Louis Vuitton, Hermes и Guess, а также пылесосы, парфюм, наручные часы, одежда и один виниловый проигрыватель. Похищенные вещи он затем продавал на рынке «Горбушкин двор».

Сначала молодой человек создал 20 аккаунтов, с которых оформлял заказы на маркетплейсе, а затем ждал окончания срока их хранения на ПВЗ и вывозил арендованными грузовиками в свою квартиру в Одинцово. Товары получили статус «утраченные», после чего из зарплаты Мизаева ежемесячно вычиталось 25% их стоимости. Ему удавалось провернуть эту схему несколько раз, но в итоге сотрудники службы безопасности Wildberries раскрыли ее и обратились в полицию. Мужчину поймали с поличным. Правоохранителям он заявил, что деньги от продажи вещей он отправлял отцу и матери — инвалиду второй группы.

Студента Грозненского государственного нефтяного технического университета признали виновным в совершении кражи в особо крупном размере. На суде выяснилось, что у него есть почетные грамоты и сертификаты, а также опыт благотворительности и подготовки сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии России для участия в СВО. В итоге Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил юношу к двум годам исправительной колонии общего режима, а его родственники компенсировали причиненный ущерб.

Ранее студент-иностранец арендовал ПВЗ у россиянки и украл товары на десятки миллионов рублей.

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