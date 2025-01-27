В Wildberries ускорили развитие курьерской доставки

Объединенная компания Wildberries & Russ установила равноценные выплаты за обработку курьерских заказов для всех партнеров ПВЗ наравне с клиентскими. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В конце прошлого года Объединенная компания Wildberries & Russ завершила тестирование функции курьерской доставки из ПВЗ. После этого клиентам из более 20 российских регионов стала доступна возможность заказа товаров маркетплейса с доставкой прямо из ближайшего пункта выдачи.

Для того, чтобы соблюсти справедливые условия работы для всех партнеров ПВЗ, в компании решили сделать выплаты за обработку курьерских заказов полностью равноценными с клиентскими.

Руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким отметил, что количество заказов с курьерской доставкой из пунктов выдачи заказов до клиента стабильно растет.

«Мы обязательно продолжим совершенствовать нашу партнерскую программу, чтобы владельцы пунктов продолжали строить прибыльный бизнес вместе с нами», — заявил он.

В ближайших планах компании расширение зоны доставки курьерских заказов более чем в два раза, до почти 50 регионов.

По мнению владельца более 500 ПВЗ Wildberries Владимира Баранова, компания приняла правильное и своевременное решение, учитывающее интересы всех своих партнеров.

«С одной стороны, количество курьерских заказов продолжает увеличиваться и диверсификация каналов доставки в интересах клиента является одним из приоритетов маркетплейса. С другой стороны, пункты выдачи выполняют весь комплекс услуг при выдаче заказа курьеру и справедливо учитывать их интересы. Этот шаг поможет ускорить развитие курьерской доставки, сохранив и приумножив при этом лояльность владельцев ПВЗ», — подчеркнул предприниматель.