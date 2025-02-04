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Мальчик в Китае взорвал восемь автомобилей, бросив петарду в канализацию

В Китае мальчик бросил петарду в канализацию и взорвал восемь машин
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Global Times

В китайской провинции Сычуань мальчик бросил петарду в канализацию, что привело к взрыву метана и повреждению восьми автомобилей на парковке. Об этом сообщает Global Times.

Местная полиция разыскала и задержала мальчика в течение часа. Ущерб, причиненный взрывом восьми автомобилям, оценивается в 285 тыс. юаней (3,8 млн рублей). Машины были застрахованы в трех страховых компаниях. В результате инцидента люди не пострадали.

На кадрах с последствиями инцидента видно, что минимум два автомобиля отброшены в разные стороны взрывной волной. Они приземлились на другие припаркованные машины.

До этого в Уфе попала на видео женщина, которая прыгала на капоты проезжающих машин, выставив вперед ногу.

Ранее в Ульяновской области гаишники остановили фуру с пивом, замаскированным под лимонад.

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