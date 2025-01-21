Россиян предостерегли от регулярного использования отбеливающих зубных паст

Многие люди используют отбеливающие зубные пасты в надежде придать зубам более светлый оттенок. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина, их регулярное применение может привести к повышенной чувствительности зубов.

«Механизм действия отбеливающей пасты направлен не на изменение цвета эмали, а лишь на эффективное очищение от налета с ее поверхности. Повреждение эмали при этом не происходит. Но, если ее структура уже нарушена, после использования отбеливающих паст может появиться гиперестезия — повышенная чувствительность зубов», — предупредила стоматолог.

По ее словам, с наибольшей осторожностью необходимо использовать отбеливающие зубные пасты с высоким содержанием абразивных частиц. В отбеливающих пастах индекс абразивности (RDA) обычно в пределах 101-250. И чем он выше, тем выше риск появления гиперестезии.

Врач подчеркнула, что после консультации стоматолога-терапевта и отсутствии противопоказаний использовать такие пасты можно не чаще одного раза в неделю.

«Для индивидуального подбора зубной пасты необходима консультация врача стоматолога-терапевта. Регулярные визиты на профессиональную гигиену полости рта два раза в год помогут поддерживать естественный цвет ваших зубов», — резюмировала специалист.

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