Врач объяснила, как состояние зубов влияет на внешность

Врач Дмитрова: на внешность влияет не только состояние кожи, но и зубов

Возрастные изменения на лице могут быть связаны не только с состоянием кожи, но и зубов. Об этом в интервью РИАМО сообщила главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова. По ее словам, со временем эмаль стирается, что ведет к укорачиванию зубов и изменению прикуса.

«Часто зубы меняют свое положение, а кариес разрушает их, что требует удаления. Из-за уменьшения объема зубов и смещения нижней челюсти назад начинается проявление морщин вокруг рта, обвисание овала лица, углубление носогубных складок», — отметила специалист.

Она добавила, что эти проблемы можно решить с помощью антивозрастной стоматологии, включающей коррекцию зубов винирами и композитными материалами, установку имплантов и отбеливание.

Врач-стоматолог, основательница центров стоматологии Regale Лилия Кузьменкова до этого предупреждала, что нарушение прикуса может привести к сколиозу и болям в спине, головным болям, проблемам с желудочно-кишечным трактом и преждевременному старению.

По ее словам, когда прикус нарушен, зубочелюстная система начинает работать в нестабильном положении, что вынуждает мышцы шеи, спины и плечевого пояса компенсировать эту нагрузку. В результате возникает дисбаланс, который передается вниз по всей длине позвоночника.

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