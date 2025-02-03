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Ученые выяснили, как легко наладить контакт с кошкой

Scientific Reports: медленное моргание поможет наладить контакт с кошкой
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Unsplash

Кошки могут показаться независимыми и даже отстраненными, но, возможно, дело в том, что люди не всегда понимают их. Международная группа ученых обнаружила, что секрет общения с кошками заключается в медленном моргании. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Команда психологов провела два эксперимента, чтобы проверить, как кошки реагируют на людей, которые моргают по-кошачьи – медленно и с полуопущенными веками.

В первом эксперименте владельцы медленно моргали своим питомцам, находясь на расстоянии одного метра. В результате кошки чаще отвечали тем же жестом, чем в контрольной группе, где люди просто сидели без взаимодействия. Во втором эксперименте исследователи сами моргали незнакомым кошкам. Те не только чаще отвечали тем же движением, но и подходили ближе, когда человек протягивал к ним руку.

Ученые считают, что непрерывный взгляд кошки воспринимают как угрозу, а медленное моргание сигнализирует о дружелюбных намерениях. Возможно, кошки даже развили этот жест в процессе одомашнивания, чтобы наладить контакт с людьми.

Психолог Карен МакКомб советует оптимальный метод проявления дружелюбия к любимцу. Сначала нужно посмотреть на кошку и прищуриться, а затем закрыть глаза на пару секунд. Далее просто ждите ответа – скорее всего, ваш пушистый друг моргнет в ответ!

Этот метод может улучшить не только отношения с домашними кошками, но и их эмоциональное состояние в приютах и ветеринарных клиниках.

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