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Задержанные в Ростове-на-Дону женщины рассказали о деталях готовившегося теракта

Задержанные ФСБ в Ростове-на-Дону женщины готовили подрыв автомобиля чиновника

Задержанная в Ростове-на-Дону женщина призналась в подготовке теракта в отношении чиновника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на видео ее допроса, проведенного ФСБ.

«В январе 2025 года после установления автомобиля одного из чиновников поступило задание приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства для подрыва автомобиля», — цитирует ее агентство.

По словам второй задержанной, они приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства в торговых точках города, в маркетплейсах, а также забрали детали для СВУ из тайников, подготовленных их кураторами.

ТАСС добавил, что после подрыва автомобиля чиновников женщин обещали вывезти на территорию Европы.

7 февраля ФСБ сообщила о задержании четырех женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. По данным спецслужбы, они были завербованы украинскими спецслужбами и готовили теракты против высокопоставленных российских военных и диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. Непосредственной связи между ними не было.

Ранее служителя челябинского храма приговорили к колонии за призывы к терроризму.

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