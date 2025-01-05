Двое юношей задержаны по подозрению в поджоге поездов в Подмосковье

Росгвардия задержала двоих юношей по подозрению в поджоге поездов в Подмосковье

Двое подростков задержаны по подозрению в поджоге поездов в Подмосковье. Об этом сообщили в «Росгвардии».

По данным ведомства, юноши предприняли попытку поджога в Дмитрове за денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей. Их задержали совместными усилиями сотрудники транспортной полиции, ФСБ и ОМОН «Меч» на транспорте ГУ Росгвардии по Москве. Одному из них 20, другому — 23 года.

До этого в Рыбинске молодые люди подожгли релейный шкаф за деньги и отправились в тюрьму на 12 и 14 лет.

Молодых людей 2003 и 2004 года рождения задержали после поджога релейного шкафа в Рыбинском районе. Таким образом, фигуранты хотели остановить железнодорожное движение и нанести ущерб. Оба действовали по указанию украинских спецслужб, за выполнение задания они должны были получить 15 тысяч рублей.

Суд признал обоих жителей Рыбинска виновными и приговорил к 12 и 14 годам лишения свободы. Первые два года они проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

Ранее трем челябинцам вынесли приговор за финансирование терроризма и попытку диверсии.