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Ученый из Петербурга два месяца общался с аферистами и отдал им почти 20 млн рублей

Фонтанка: в Петербурге ученый отдал мошенникам 19,7 млн рублей
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Depositphotos

В Петербурге 84-летний ученый доверился аферистам и потерял около 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал сам пострадавший, с мошенниками он общался с конца ноября до 24 января. Неизвестные утверждали, что банковским счетом пострадавшего могут воспользоваться злоумышленники. Помимо этого, деньги мужчины якобы могли уйти на Украину.

Поверив мошенникам, пожилой ученый за все время общения шесть раз встречался с курьерами, которым отдавал наличные. Всего он передал неизвестным 19,7 миллиона рублей.

Спустя две недели после последней встречи с доставщиком, мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Известно, что пострадавший является ученым в сфере геомеханики и доктором наук.

До этого балетмейстер Мариинского театра стала жертвой мошенников. Неизвестные убедили ее, что ее деньгами могут завладеть аферисты и предложили способ «спасти» накопления.

В результате пострадавшая отдала деньги курьеру. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее бывший торговец автозапчастями притворился врачом и заработал почти 100 млн рублей.

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