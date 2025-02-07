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Балерина Габриэла Комлева стала жертвой мошенников

Балетмейстер Мариинского театра Комлева отдала 9 млн рублей мошенникам
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Леон Дубильт/Сергей Кузнецов/РИА Новости

Народная артистка СССР, балерина Габриэла Комлева стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

86-летняя балетмейстер Мариинского театра рассказала, что осенью 2024 года ей начали звонить мошенники. Они убедили женщину, что являются представителями правоохранительных органов и что ее деньги нужно «спасти» от злоумышленников.

Артистка сняла накопления наличными и в ноябре встретилась с неизвестным у памятника композитору Римскому-Корсакову. Сейчас Габриэла Комлева поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Габриэла Комлева работает в Мариинском театре 67 лет назад. Награждена званиями Заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР, а десятками почетных наград.

Накануне актер Владимир Пермяков признался, что стал жертвой мошенников.

По словам Пермякова, злоумышленники обманули его на 183 тысячи рублей, представившись юристами.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам 8,4 млн рублей, испугавшись госизмены.

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