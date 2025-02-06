Бывший торговец автозапчастями притворился врачом и заработал почти 100 млн рублей

В Польше разоблачили 25-летнего мужчину со средним образованием, который выдавал себя за врача и консультировал пациентов онлайн. Об этом сообщили в прокуратуре Зеленой Гуры.

В 2023 году молодой человек, который раннее торговал автозапчастями, зарегистрировал новую компанию с медицинской специализацией. В качестве официальной сферы деятельности он указал натуропатию, хотя необходимый курс прошел только к концу 2024 года. Несмотря на это, мужчина активно рекламировал бизнес в социальных сетях, заявляя о своей экспертизе в области медицины, а чтобы внушить зрителям доверие появлялся в роликах в халате врача.

Он предлагал подписчикам платные онлайн-консультации, на которых давал советы по лечению самых разных заболеваний — от дерматологических до онкологических. В одном из случаев лжедоктор советовал пациенту с онкологическим заболеванием начать прием непроверенных с научной точки зрения препаратов и убеждал его отказаться от биопсии раковой опухоли.

В январе этого года в доме и офисе подозреваемого провели обыски и задержали его самого. На экспертизу отправили БАДы, которые злоумышленник рекомендовал принимать пациентам. В ходе расследования также выяснилось, что с января 2023 года по декабрь 2024 года на банковский счет мужчины было переведено более 4,1 млн злотых (около 100 млн руб. — прим. ред.), полученных за консультации и с продажи биологически активных добавок. При этом он придумал схему отмывания денег и ухода от уплаты налогов. Мошенника заключили под стражу на три месяца, расследование продолжается.

Ранее лжекосметолог из Петербурга, изувечившая клиентку, получила условный срок.