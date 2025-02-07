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Рассказавший о пытках в тюрьмах при Асаде раскрыл свою личность

Рассказавший о пытках в тюрьмах при Асаде раскрыл свою личность спустя 12 лет
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Аl Аrabiya

Мужчина, рассказавший о пытках в сирийских тюрьмах при режиме Башара Асада, известный под псевдонимом «Цезарь», раскрыл свою личность спустя 12 лет. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Оказалось, что передавшим на Запад 12 тысяч фотографий из сирийских тюрем человеком был бывший начальник отдела судебной экспертизы военной полиции в Дамаске, старший сержант Фарид аль-Мадхан. На этой должности мужчина отвечал за работу фотографического отдела тюремного морга.

По его словам, заключенным после поступления в тюрьму присваивался номер, а после того, как тот они поступали из тюрьмы в морг, в большинстве случаев по приказу начальства, этот номер наносился на их тела. Фотографии из морга, как рассказал аль-Мадхан, делались для того, чтобы продемонстрировать режиму устранение неугодных. На этих фотографиях, вывезенных им за границу, нередко видны следы истязательств и пыток. Вывезенные аль-Мадханом материалы стали поводом для американского Акта Цезаря, из-за которого с 2013 года Сирия находилась под крупным массивом экономических санкций.

В декабре сообщалось, что новые сирийские власти собираются создать музей на территории крупнейшей тюрьмы в пригороде Дамаска Сейдная. После свержения Асада тысячи сирийцев пришли к стенам этого исправительного учреждения в надежде получить информацию о своих родных.

Ранее из сирийской тюрьмы освободили американского паломника.

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