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Из сирийской тюрьмы освободили американского паломника

В Сирии освободили паломника из США Тиммермана спустя семь месяцев заключения

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NurPhoto/Contributor/Getty Images

Гражданин США Трэвис Тиммерман, арестованный в Сирии, освобожден из тюрьмы и вылетел из страны благодаря вмешательству американских военных. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Отмечается, что 29-летний американец отправился в Сирию семь месяцев назад, совершая паломничество «по духовным причинам». Однако мужчину задержали и заключили в тюрьму. Последний раз Тиммермана видели в августе в Будапеште, после чего его поиски начали полиция Венгрии и власти штата Миссури (США).

После отставки президента Сирии Башара Асада американца обнаружили в тюрьме в Дамаске. Тиммерман рассказал, что к нему относились нормально, избегая насилия, хотя он слышал крики других заключенных. Сначала он отказывался от контакта с американскими властями, но позже согласился на эвакуацию.

По данным Bild, некоторые местные журналисты приняли Тиммермана за американского репортера Остина Тайса, который исчез в Сирии более десяти лет назад. Однако судьба Тайса по-прежнему остается неизвестной.

9 декабря британская газета The Guardian сообщила, что сирийские повстанцы во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) при захвате городов по дороге в Дамаск открывали двери тюрем, выпуская заключенных. По данным издания, за 14 лет гражданской войны в них оказались свыше 100 000 человек.

Журналисты также заявляют, что многие заключенные вышли слабыми и истощенными, часть из них встретилась с членами семьи, которые не знали, живы они или нет.

Ранее ливанец вернулся домой после 33 лет тюрьмы в Сирии.

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