В Москве начались похороны основателя батальона «Арбат» Саркисяна

РИА: на похороны Саркисяна на Троекуровском кладбище пришли сотни человек

На Троекуровском кладбище в Москве начались похороны основателя добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Армена Саркисяна, который погиб при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным корреспонента агентства, с погибшим пришли проститься сотни человек. На предоставленных агентством кадрах видно большое количество венков в человеческий рост с алыми розами. Гроб погибшего утопал в белых розах.

На кладбище и вокруг него усилили меры безопасности, на месте дежурят сотрудники Росгвардии. Посетители проходят через рамки металлоискателей.

Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» погиб 3 февраля в результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса». Вторым погибшим мог оказаться убийца-смертник. По предварительным данным, он мог привести в действие мину, которую держал на теле. Что известно о возможном подрывнике и почему за Саркисяном следили несколько дней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был установлен предполагаемый пособник убийства в «Алых парусах».