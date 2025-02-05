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Установлен предполагаемый пособник убийства в «Алых парусах»

Установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР Саркисяна
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса Донецкой народной республики Армена Саркисяна. Об этом ТАСС сообщили правоохранители.

«В ходе проведения оперативно-розыскных действий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК РФ) был установлен предполагаемый соучастник преступления», — говорится в сообщении.

Подозреваемого объявили в розыск.

4 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у смертника, подорвавшего Армена Саркисяна, была татуировка меча на левой голени.

В результате взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» 3 февраля погиб президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Вторым погибшим мог оказаться убийца-смертник. По предварительным данным, он мог привести в действие мину, которую держал на теле. Что известно о возможном подрывнике и почему за Саркисяном следили несколько дней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правоохранители назвали личную месть возможным мотивом убийства командира «Арбата».

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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