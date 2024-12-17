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Юные россиянки принесли мефедрон и гашиш на День открытых дверей в СИЗО

В Магнитогорске девушки принесли наркотики на День открытых дверей в СИЗО

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ГУФСИН России по Челябинской области

В Магнитогорске две 19-летние девушки принесли родственнику на День открытых дверей в СИЗО мефедрон и гашиш. Об этом сообщает ГУФСИН России по Челябинской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в СИЗО-2. Две местные жительницы пришли к родственнику, отбывающему наказание за незаконный оборот наркотиков, на День открытых дверей и принесли с собой два свертка. Сотрудники правоохранительных органов изъяли подозрительные предметы и направили их на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что внутри находятся мефедрон и гашиш.

Россиянок задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Девушкам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обеих фигуранток заключили под стражу.

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