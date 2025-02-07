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Ползавшего по дороге в Подмосковье ребенка из дома похитила бабушка

В Подмосковье младенец оказался на дороге из-за бабушки
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Depositphotos

Ребенка, который выполз на дорогу в Подмосковье, похитила бабушка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксению Мишонову.

По словам представителя власти, женщина переехала в Подмосковье за несколько недель до инцидента, у бабушки наблюдались проблемы со здоровьем, но мать ребенка давала ей все необходимые лекарства.

Ночью родственница взяла ребенка и убежала из дома. Однако сейчас с младенцем все хорошо.

Известно, что в семье воспитываются еще несколько детей, до этого в поле зрения правоохранителей не попадали.

Как рассказала сама мать, проблемы со здоровьем у бабушки детей начались несколько лет назад. Она лежала в психиатрической в больнице, но врач позволил ей увидеться со внуками.

Мать семьи не заметила, как женщина вынесла ребенка и только позже от соседа узнала, что родственница понесла младенца в лес. Сама бабушка рассказала врачам, что якобы в их дом ворвались бандиты и хотели напасть на девочку, но она ее спасла.

Инцидент произошел в районе деревни Становое. Водитель заметил на дороге плачущего младенца, он взял его в машину и вызвал экстренные службы.

Вскоре к нему подошла бабушка ребенка и потребовала отдать его, но мужчина не согласился. Вскоре девочку передали матери.

Ранее в Чебоксарах мать с ребенком выпрыгнула из такси, спасаясь от водителя.

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