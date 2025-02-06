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В Чебоксарах мать с ребенком выпрыгнула из такси, спасаясь от водителя

В Чебоксарах таксист пытался увезти мать с ребенком в неизвестном направлении
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Shutterstock

В Чебоксарах водитель едва не увез многодетную мать и ее четырехлетнего ребенка в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Pro город Чебоксары».

По данным портала, женщина вместе с мальчиком долго ждала такси и даже когда оператор сообщил о прибытии, ей пришлось еще некоторое время ждать. В поездке водитель назвал сумму поездки больше, чем было при заказе, аргументируя это наличием багажа (у пассажирки было несколько тканевых сумок).

Женщина также спросила у таксиста, почему он так долго ехал, после чего тот сказал, что поедет в другое место вместо нужного адреса.

«Пока машина все еще ехала в нужном направлении, женщина потребовала остановиться и дать им выйти, но водитель на это никак не отреагировал», – сообщается в публикации.

Клиентка стала звонить в экстренные службы и оператору, мужчина тем временем повернул на неизвестную пассажирке дорогу. В какой-то момент он затормозил. Мать воспользовалась моментом и выбежала из машины вместе с ребенком на проезжую часть, чтобы незнакомец их не увез.

Позже они догнали автомобиль, чтобы забрать сумки. Водитель оскорбил их и уехал, женщина вызвала полицию и написала заявление. По ее словам, ребенок теперь боится ездить в такси. После пережитого стресса он посещает психотерапевта.

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