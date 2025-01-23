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В Кургане ребенок лишился пальца после взрыва петарды

В Кургане прооперировали ребенка, в руках которого взорвалась петарда
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Shutterstock/InfinitumProdux/FOTODOM

В Кургане спасли ребенка, который лишился пальца. Об этом сообщает Центр Илизарова в официальном Telegram-канале.

Трехлетний ребенок поступил в местное медучреждение с минно-взрывной травмой после того, как ему в руку попала петарда. Мальчик практически лишился указательного пальца.

В одной из больниц специалисты сформировали культю указательного пальца, но через неделю у пациента развился некроз. После этого медикам пришлось проводить операцию повторно, но на этот раз делать культю более короткой.

До этого в Иркутске медики прооперировали молодого человека, которому в грудь попал фейерверк. По словам самого пациента, вместе с друзьями они установили пиротехнику и подожгли, но в какой-то момент он почувствовал острую боль в груди.

Выяснилось, что там взорвался фейерверк. При этом снаряд попал в организм, остановил кровотечение и не давал попасть воздуху. Пострадавший провел в реанимации больше десяти дней, сейчас он на амбулаторном лечении.

Ранее в Саратове бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках у подростка.

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