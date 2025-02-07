Историку Соколову вернут орден

Суд постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, который был осужден за убийство и расчленение аспирантки СПбГУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приговор.

В документе Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга говорится, что Соколову или его представителю вернут два мобильных телефона, системный блок, свидетельство ордена Почетного легиона и сам орден, который был получен им в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн. Он неоднократно читал лекции в университете Сорбонны.

Историка задержали в ноябре 2019 года после попытки выбросить в реку Мойку человеческие останки.

Следствие установило, что мужчина во время конфликта с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, с которой состоял в отношениях, застрелил ее из обреза. После сотрудник университета расчленил тело и пытался избавиться от останков. Его признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее суд в Самаре арестовал внучку экс-мэра Самары и его жены по подозрению в их убийстве.