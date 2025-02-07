Появилось видео с признаниями женщин, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ

Задержанные женщины признались, что сотрудничали с СБУ и готовили теракты

ФСБ опубликовала видео с признаниями задержанных женщин, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы. Об этом пишет РИА Новости.

Задержанные на видео рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. Задержанные в Ростове-на-Дону рассказали, что получали деньги от украинских спецслужб в виде криптовалюты.

Кураторы обещали вывезти их в Европу, когда они совершат теракты.

Четверых подозреваемых задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. По данным ФСБ, их завербовал Киев для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК. Женщины прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами.

Во время обысков у них нашли взрывчатку, детонаторы, средства связи с кураторами. Сами подозреваемые во всем сознались, им грозит до 30 лет колонии.

Ранее в Ярославле сотрудники ФСБ задержали троих мужчин за призывы к экстремизму.