Мужчина пропал без вести в районе камчатского озера

На Камчатке спасатели МЧС России ищут мужчину, который уехал в дикую местность на снегоходе. Об этом сообщает МЧС России.

Местный житель 5 февраля уехал с реки Вахиль по направлению к озеру Большой Калыгирь и исчез.

На снегоходах спасательные группы уже выехали на его поиски в район озера. С собой у спасателей беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Также решается вопрос о привлечении авиации МЧС России.

Также стало известно, что пропавший в Абхазии на озере Рица россиянин так и не был найден, его поиски МЧС приостановило. Местные спасатели заявили, что он мог уйти в город, а в этом случае поиском пропавших людей должна заниматься полиция.

Поиски в окрестностях озера Рица не дали результатов. Как рассказали те, кто занимался поисками мужчины, следы, которые обнаружили, могут принадлежать пропавшему и ведут в сторону города. Наверху, в горной местности, также был произведен осмотр. Выше Рицы лежит большой снег, человеку пройти туда практически невозможно, подытожили свою работу в абхазском МЧС.

Ранее на Байкале пропали два рыбака.