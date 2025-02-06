На Байкале пропали два рыбака

В Бурятии два рыбака отправились на Байкал и пропали

В Бурятии ищут рыбаков, которые отправились на водоем и не вернулись. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По словам родственников, мужчины отправились рыбачить на озеро Байкал в районе Максимихи 4 февраля, но до сих пор не вернулись домой.

После того как о пропаже людей стало известно, на место приехали сотрудники МЧС. Они обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед. Помимо этого, они осмотрели акваторию Байкала на три километра вглубь, однако мужчин не нашли.

«К работам присоединились сотрудники Баргузинского инспекторского участка ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия», – сообщается в публикации.

На данный момент поиски продолжаются.

До этого в Петербурге сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе. Для спасения людей спасатели привлекли два катера на воздушной подушке.

Ранее пьяный мужчина решил прогуляться по каналу в Петербурге и провалился под лед.