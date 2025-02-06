Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Байкале пропали два рыбака

В Бурятии два рыбака отправились на Байкал и пропали
close
МЧС Республики Бурятия

В Бурятии ищут рыбаков, которые отправились на водоем и не вернулись. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По словам родственников, мужчины отправились рыбачить на озеро Байкал в районе Максимихи 4 февраля, но до сих пор не вернулись домой.

После того как о пропаже людей стало известно, на место приехали сотрудники МЧС. Они обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед. Помимо этого, они осмотрели акваторию Байкала на три километра вглубь, однако мужчин не нашли.

«К работам присоединились сотрудники Баргузинского инспекторского участка ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия», – сообщается в публикации.
На данный момент поиски продолжаются.

До этого в Петербурге сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе. Для спасения людей спасатели привлекли два катера на воздушной подушке.

Ранее пьяный мужчина решил прогуляться по каналу в Петербурге и провалился под лед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами