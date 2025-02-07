В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 7 февраля

Гидрометцентр: облачность и температура до -2℃ ожидается в Москве 7 февраля

Переменная облачность и температура до -2℃ ожидается в Москве 7 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе будет от 0 до -2℃. В ночь на 8 февраля температура опустится до -8℃. Осадков быть не должно.

Ожидается северо-восточный ветер, 2-7 м/с, атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба.

В Подмосковье 7 февраля температура воздуха будет колебаться от 0 до -5℃. Ночью может похолодать до -10℃.

Накануне начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что февраль в Москве продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание. По его словам, погода пока не готовит москвичам сюрпризов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в шести регионах России будет наблюдаться температура ниже нормы на 6-12°C.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.