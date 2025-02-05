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Синоптик предупредил об аномальной погоде в ряде регионов России

Вильфанд: температура на 6-12 градусов ниже нормы ожидается в шести регионах РФ
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YuryKara/Shutterstock/FOTODOM

На текущей неделе в шести регионах России будет наблюдаться температура ниже нормы на 6-12°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на юге Красноярского края прогнозируется до -35°C.

«Аномально холодная погода на юге Сибири, в Алтайском крае, там температура на 6-7 градусов ниже нормы, она составит 27-28 градусов ниже нуля, а в Иркутской области с 6 по 9 февраля температура на 6-12 градусов ниже нормы — минус 41-46 градусов, поэтому, конечно же, замерзнет юг Байкала», — сказал синоптик.

Он также заявил, что в течение ближайших пяти дней холодная погода будет наблюдаться и в Якутии. Там будет температура примерно на 10°C ниже нормы. При этом минимальные значения в центре региона могут достигать -53°C. На Чукотке с 5 по 9 февраля температура будет отставать от нормы на 7-9°C, ожидается -49...-52°C. В Магаданской области и на Камчатке с 5 по 8 февраля температура будет на 5-8°C ниже нормы, прогнозируется -45°C...-49°C.

До этого ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады и метели ожидаются в Москве во второй половине февраля.

Ранее садоводам посоветовали принять меры на случай внезапных заморозков.

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