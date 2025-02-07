Стало известно о возможном отказе потерпевших от ознакомления с делом о теракте в «Крокусе»

ТАСС: потерпевшие могут отказаться от ознакомления с делом о теракте в «Крокусе»

Потерпевшие по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» могут отказаться от ознакомления с материалами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, у потерпевших есть такое право. Отказ от ознакомления с материалами дела необходимо оформить в письменной форме, заявил собеседник агентства.

«Если большая часть тех людей, которых признали потерпевшими, откажутся от ознакомления, то это значительно ускорит процесс передачи дела в суд для его рассмотрения по существу», — добавил он.

До этого сообщалось, что адвокаты фигурантов дела о теракте в «Крокусе» ожидают поступление дела в суд для рассмотрения по существу в конце марта 2025 года.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее Бастрыкин рассказал об обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».