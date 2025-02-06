Стало известно, когда дело о теракте в «Крокусе»‎ могут передать в суд

ТАСС сообщил о завершении расследования дела о теракте в «Крокусе»

Адвокаты фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» ожидают поступление дела в суд для рассмотрения по существу в конце марта 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, дело передадут в суд после 20 марта. По словам еще одного источника, это случится до 25 марта. Фигуранты ждут уведомления о передаче материалов в суд.

В свою очередь, источники агентства ТАСС сообщили, что расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено.

«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — заявил СМИ адвокат одного из обвиняемых.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее сообщалось, что жителя Твери признали виновным в фиктивной регистрации фигурантов теракта в «Крокусе».