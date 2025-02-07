В Индии разъяренный слон напал на туриста и пронзил его бивнем

TOI: в Индии слон сбросил туриста из ФРГ с мотоцикла и пронзил его бивнем

На юге Индии слон напал на 77-летнего туриста из Германии и пронзил его бивнем. Об этом пишет газета The Times of India (TOI).

По ее информации, трагедия произошла 4 февраля в заповеднике тигров Анамалай. Путешественник Михаэль Шульц ехал на мотоцикле по дороге и проигнорировал стоящего на ней дикого слона. При этом другие водители остановились в нескольких метрах от животного.

Немец решил объехать слона, однако разъяренный зверь отбросил его вместе с мотоциклом в сторону. После этого иностранец упал на обочину. Тем временем водитель грузовика посигналил, чтобы отвлечь животное, но этого не случилось. Когда Шульц поднялся на ноги и направился к мотоциклу, животное повалило его на землю, проткнув тело бивнем.

Туриста с тяжелыми травмами доставили в больницу, находящуюся на ближайшей чайной плантации. Там мужчине оказали первую помощь, однако в итоге его не удалось спасти.

До этого сообщалось, что во время отдыха в Индии на российскую туристку напал слон.

Инцидент произошел в городе Джайпур. Животное схватило женщину хоботом за ногу и закружило. После этого крупный зверь швырнул пострадавшую вниз. В это время на спине слона сидел мужчина, но во время движений животного он упал. Ему и туристке помогли подняться другие путешественники.

В результате пострадали два человека. У россиянки диагностировали перелом ноги.

Ранее слон перевернул автомобиль с туристами во время сафари.