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Дикий слон перевернул автомобиль с туристами во время сафари

Daily Mail: в ЮАР слон напал на автомобиль с туристами и попал на видео

В парке Пиланесберг в Южной Африке (ЮАР) дикий слон перевернул автомобиль с туристами во время сафари. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время сафари, группа туристов передвигалась на автомобиле в парке Пиланесберг. Нападение слона путешественники сняли на видео, на кадрах ролика слон подходит к машине, поднимает ее в воздух и толкает автобус. Разъяренное животное не обращает внимания на крики гида.

Получили ли туристы и водитель автомобиля травмы — неизвестно.

Ранее в Индии слон схватил россиянку хоботом и сломал ей ногу.

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