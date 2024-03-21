В парке Пиланесберг в Южной Африке (ЮАР) дикий слон перевернул автомобиль с туристами во время сафари. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время сафари, группа туристов передвигалась на автомобиле в парке Пиланесберг. Нападение слона путешественники сняли на видео, на кадрах ролика слон подходит к машине, поднимает ее в воздух и толкает автобус. Разъяренное животное не обращает внимания на крики гида.

Получили ли туристы и водитель автомобиля травмы — неизвестно.

Ранее в Индии слон схватил россиянку хоботом и сломал ей ногу.