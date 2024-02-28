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В Индии слон схватил россиянку хоботом и сломал ей ногу

В Индии слон схватил хоботом российскую туристку и кинул на землю

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Во время отдыха в Индии на российскую туристку напал слон. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Джайпур. На кадрах с места инцидента видно, как животное схватило женщину хоботом за ногу и закружило. После этого крупный зверь швырнул пострадавшую вниз.

В это время на спине слона сидел мужчина, но во время движений животного он упал. Ему и туристке помогли подняться другие путешественники.

В результате пострадали два человека. У россиянки диагностировали перелом ноги. Детали о ее состоянии не сообщаются.

В 2022 году этот же слон, которого используют для того, чтобы катать путешественников, уже нападал на человека.

Ранее в Свердловской области неизвестное дикое животное напало на ребенка во время купания.

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