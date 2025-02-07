Британского авантюриста-альфонса приговорили к реальному сроку во Франции

Прототипа героя фильма «Шпион, которого не было» посадили во Франции на 6 лет

Британского авантюриста и мошенника Роберта Хенди-Фригарда, который стал прототипом для фильма «Шпион, которого не было», приговорили к реальному сроку в шесть лет лишения свободы во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Франс Пресс.

Хенди-Фригард выдавал себя за сотрудника британского контрразведывательного подразделения MI5 и знакомился с девушками под предлогом «вербовки». После того, как он втирался в доверие, Хенди-Фригард под разными предлогами выманивал у своих подруг деньги и затем бесследно исчезал.

С 2005 года он находился под следствием, его обвиняли в похищениях, обманах и кражах на сумму более £1 млн. Однако Хенди-Фригарду в 2009 году удалось скрыться от британского правосудия из-за того, что психологическое манипулирование или давление в то время не считалось преступлением по британским законам.

До недавнего времени авантюрист жил под чужим именем в департаменте Крез в Новой Аквитании и занимался разведением собак, но в 2022 году попал в поле зрения французской полиции после ДТП с инспекторами, которые проверяли его питомник. Хенди-Фригард сбежал в Бельгию, но был экстрадирован во Францию.

На основе его мошенничества был снят фильм «Шпион, которого не было», где роль авантюриста исполнил актер Джеймс Нортон.

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