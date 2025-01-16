На Камчатке пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам более 4 млн рублей

Жительница Камчатского края поверила аферистам и лишилась более чем четырех тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с 58-летней пенсионеркой через мессенджер и попросили продиктовать код, который пришел ей в сообщении.

Позже другой злоумышленник представился сотрудником банка и заявил, что в отношении женщины могут совершаться мошеннические действия, так как она дала доступ к аккаунту в приложении. Чтобы поймать неизвестных, ей предложили продать квартиру.

«Горожанка, поверив мошенникам, выставила квартиру на продажу, а полученные денежные средства в размере более 4 000 000 рублей перевела мошенникам», – сообщается в публикации.

Вскоре пенсионерка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Москве подросток стал жертвой аферистов. В беседе с неизвестными он испугался за мать, от лица которой деньги переводились на счет, открытый в Киеве. Пока женщина спала, сын с помощью ее пальца разблокировал приложение банка и, взяв кредит, отдал деньги мошенникам.

Ранее российские журналисты одурачили телефонного мошенника с Украины.