Альфонс из Твери оставил двоих предпринимательниц без 14 млн рублей и любви

Житель Твери предстанет перед судом за обман женщин на миллионы рублей. Об этом сообщает управление МВД по Новгородской области.

По версии следствия, от действий подозреваемого пострадали две предпринимательницы из Тверской области и Великого Новгорода. 33-летний мужчина знакомился с ними, оказывал знаки внимания.

«Злоумышленник завязывал с ними романтические отношения, дарил цветы, встречался и, конечно же, обещал жениться», – сообщается в публикации.

После подобных жестов женщины начинали ему доверять, поэтому давали ему деньги, когда мужчина просил. Себя безработный житель Твери называл бизнесменом и средства у возлюбленных брал в долг для решения финансовых проблем.

Так, в период с 2020 по 2021 год партнерша из Твери перевела ему около 7,4 миллиона рублей. В 2021-2022 году примерно столько же отдала вторая женщина. Она продала машину и отдала деньги мужчине, чтобы тот купил ей новую.

Когда пострадавшие утратили финансовую состоятельность, подозреваемый переставал выходить на связь, долги не возвращал.

Женщины обратились в полицию, их экс-партнера задержали, сам он вину не признал. Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Камчатке пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам более четырех млн рублей.