Туристку, притворившуюся гостьей отеля ради бесплатного завтрака, депортировали с Бали

Отказавшуюся платить за завтрак в отеле туристку из Нидерландов депортировали с Бали. Об этом сообщило издание Kompas.com.

Безработная 35-летняя женщина жила на ежемесячное пособие в размере €1400 (примерно 146 тыс. рублей) от правительства Нидерландов и в конце августа приехала на Бали, чтобы отдохнуть. Она сняла виллу за 300 тыс. индонезийских рупий (около 1,8 тысячи рублей) в сутки, где занималась йогой и медитацией.

13 сентября голландка пришла в один из пятизвездочных отелей в районе Нуса-Дуа на юге острова и притворилась постоялицей, надеясь получить бесплатный завтрак.

После окончания трапезы женщину разоблачили и попросили оплатить счет, однако та объяснила, что у нее недостаточно денег из-за задержек с выплатой пособия. Тогда отель передал туристку полиции, там ее допросили и отправили в иммиграционный офис. 8 октября женщину депортировали.

Ранее на Пхукете туристы отказались платить за проживание и напали на охранника отеля.