Российского туриста депортировали с Бали за пение на фоне священного вулкана

Российского туриста депортировали с острова Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана, сообщает Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

«Россиянина депортировали с острова Бали за исполнение песни Игоря Вихорькова на фоне вулкана Батур, который местные жители считают священным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что песня содержит бранную лексику, и между публикацией видео с исполнением песни и депортацией прошла всего неделя.

Ранее власти Индонезии депортировали с Бали россиянку, которая больше шести лет жила на острове и родила там двух детей. В мае 2018 года гражданка России прилетела на Бали с одним ребенком, затем она один раз продлила визу, но после того, как она истекла в начале июля того же года, женщина перешла на нелегальное положение. За это время она родила еще двоих детей, не работала, так как ее мать, остававшаяся в России, поддерживала ее денежными переводами.

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Ранее туристку из Нидерландов депортировали с Бали за отказ платить за завтрак в отеле.