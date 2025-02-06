Подмосковный школьник лишил родителей 1,5 млн рублей, поверив «завучу»

В Подмосковье школьник лишил родителей 1,5 млн рублей, поверив мошеннику, представившемуся завучем. Об этом сообщает serp.mk.ru.

Инцидент произошел в городе Протвино. Местному школьнику позвонила неизвестная, которая представилась «завучем» учебного заведения, где тот учится. Аферистка попросила его назвать код из SMS-сообщения, чтобы якобы активировать школьный портал учащегося — мальчик последовал инструкциям.

Затем со школьником связалась другая аферистка, назвавшаяся сотрудницей портала Госуслуг, и «сотрудник Росфинмониторинга». Мальчика убедили, что аккаунты его родителей взломаны, и деньги семьи направлены на финансирование ВСУ. Ребенка напугали арестом отца и матери за госизмену.

Преступники убедили мальчика взять телефоны родителей и перевести на счета аферистов все деньги под предлогом «перезагрузки банковских приложений и блокировки финансирования ВСУ». Позже школьник рассказал обо всем родителям.

Отец мальчика обратился в полицию. Ущерб от действий аферистов составил 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам 8,4 млн рублей, испугавшись госизмены.