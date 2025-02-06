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Пенсионерка перевела мошенникам 8,4 млн рублей, испугавшись госизмены

В Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась 8,4 млн рублей, поверив мошенникам
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Нижегородская пенсионерка поверила в несуществующее уголовное дело о госизмене и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

С 78-летней пенсионеркой под видом сотрудников силовых структур связались неизвестные. Звонившие сообщили, что с ее банковского счета происходит списание денежных средств в недружественную страну и ей может грозить уголовное преследование.

Злоумышленники в течение трех недель запугивали пожилую женщину уголовным делом о госизмене и убедили её снять все накопления и перевести их через банкомат на якобы безопасные счета. В общей сложности потерпевшая лишилась 8, 4 млн рублей. Когда лжесиловики перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Ангарска поверил аферистам и перевел им почти десять миллионов рублей. Злоумышленники рассказали о подозрительных переводах на счета запрещенной организации. Чтобы избежать ответственности за эти действия, пострадавший снял накопления, продал машину за 2,5 млн рублей, занял у родственников 500 тысяч рублей и оформил кредит на 800 тысяч рублей.

Ранее мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерал-лейтенанта в отставке.

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