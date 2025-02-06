Путин призвал наращивать навыки инженеров и техников

Путин: в РФ до половины инженеров и техников нуждаются в повышении квалификации

В России необходимо наращивать компетенции инженеров и техников. Об этом в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Надо создавать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и, конечно, самих преподавателей технических дисциплин», — сказал он.

Глава государства отметил, что технологии, оборудование, станки, программное обеспечение быстро развиваются, обновляются, в том числе появляются конкурентные российские решения и системы. Он заявил, что, согласно оценкам экспертов, от трети до половины уже работающих инженеров и техников нуждаются в повышении квалификации.

«В этой связи жду конкретных предложений по обновлению, существенному повышению качества и охвата дополнительного профессионального образования», — добавил российский лидер.

На этом же заседании Путин сказал, что в России должен быть высоким уровень преподавания естественных наук и математики в школах. По его мнению, нужно наращивать численность педагогов, разбирающихся в соответствующих дисциплинах, а также повышать качество их обучения.

Ранее сообщалось, что в РФ не хватает около 600 тысяч инженеров.