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Россиянин избил полицейского за испорченный романтический вечер

В ЯНАО мужчина за один вечер напал на тетю своей девушки и полицейского
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На Ямале мужчина напал на полицейского из-за испорченного вечера, сообщает СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В конце декабря прошлого года жительница дома по улице Геологоразведчиков в Надыме обратилась в полицию.

Женщина заявила, что вернулась в свою квартиру и застала там племянницу, распивающую спиртное в компании незнакомого ей мужчины. Гость отреагировал на ее появление негативно, и когда хозяйка потребовала, чтобы он ушел, вытолкнул женщину в подъезд и запер дверь.

На место отправился сотрудник полиции, ему обвиняемый нанес несколько ударов кулаками. Мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее россиянин напал на полицейского с ножом и был арестован.

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