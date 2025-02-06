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Россиянин избил сына из-за капризов перед большим праздником

В Костроме мужчина избил сына из-за капризов и поплатился
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Depositphotos

В Костроме мужчина перед большим праздником избил сына из-за капризов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда сообщает kostroma.mk.ru.

Инцидент произошел 31 декабря на Индустриальной улице, когда семья с двумя детьми вышла на прогулку. Мальчик начал капризничать, и отец дважды ударил сына ладонью по уху. После обоих ударов мальчик падал на землю — случившееся попало в объектив камеры видеонаблюдения.

В результате дело дошло до суда. Мужчина объяснил, что нанес ребенку побои в воспитательных целях. Мировой суд рассмотрел дело и назначил отцу административное наказание в виде штрафа размером в семь тысяч рублей.

Ранее россиянин разозлился и жестоко избил свою пожилую мать.

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