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Посол РФ заявил о безуспешности попыток Запада перевооружить Украину

Посол Мешков: уловки Запада о заморозке конфликта для перевооружения Украины не работают
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Российский посол во Франции Алексей Мешков указал на попытки Запада инициировать заморозку боевых действий на Украине с целью перевооружения украинской армии. Дипломат подчеркнул в интервью РИА Новости, что Россия не намерена поддаваться на такие уловки.

Мешков отметил очевидное стремление западных стран использовать ситуацию на фронте для развертывания своих войск и масштабного перевооружения украинской армии, что Россия рассматривает как неприемлемый вариант развития событий. Он заявил, что Москва не позволит ввести себя в заблуждение и отвергает предложения о заморозке конфликта с такими целями.

До этого Мешков выразил уверенность, что Запад исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине и не способен на дальнейшее наращивание поставок вооружений. Посол также назвал нереалистичным призыв Владимира Зеленского о направлении на Украину 200 тысяч «миротворцев». Он подчеркнул, что текущий уровень поддержки со стороны стран Запада близок к своему пределу.

Ранее Захарова назвала неприемлемой заморозку конфликта на Украине.

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