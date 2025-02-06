Посол РФ заявил о безуспешности попыток Запада перевооружить Украину

Российский посол во Франции Алексей Мешков указал на попытки Запада инициировать заморозку боевых действий на Украине с целью перевооружения украинской армии. Дипломат подчеркнул в интервью РИА Новости, что Россия не намерена поддаваться на такие уловки.

Мешков отметил очевидное стремление западных стран использовать ситуацию на фронте для развертывания своих войск и масштабного перевооружения украинской армии, что Россия рассматривает как неприемлемый вариант развития событий. Он заявил, что Москва не позволит ввести себя в заблуждение и отвергает предложения о заморозке конфликта с такими целями.

До этого Мешков выразил уверенность, что Запад исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине и не способен на дальнейшее наращивание поставок вооружений. Посол также назвал нереалистичным призыв Владимира Зеленского о направлении на Украину 200 тысяч «миротворцев». Он подчеркнул, что текущий уровень поддержки со стороны стран Запада близок к своему пределу.

Ранее Захарова назвала неприемлемой заморозку конфликта на Украине.